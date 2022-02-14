Лавров отреагировал на ответ США по гарантиям безопасности

Фото: МИД РФ

Первая часть ответа США относительно гарантий безопасности не удовлетворяет Россию. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 14 февраля.

— Нам прислали ответы: ответ США и ответ Североатлантического альянса. Мы их внимательно изучили вместе с нашими коллегами в межведомственном формате, — рассказал министр на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Москва, как уточнил он, получила отрицательный ответ по ключевым проблемам. Первая часть ответа США, по мнению министра, является неудовлетворительной.

При этом вторая носит конструктивный характер, добавил дипломат. Она предусматривает достаточно конкретные меры, приводит слова Лаврова сайт Кремля.

28 января Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша) не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.