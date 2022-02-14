«Время клоунады подошло к концу»: Кадыров обратился к Зеленскому из-за Украины

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать выполнять Минские соглашения. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 14 февраля.

— Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу, — рассказал политик.

Перед лидером наступил момент исполнения долга перед народом во избежание необратимых последствий, предупредил он. Зеленскому, по его словам, необходимо начать выполнять Минские соглашения, так как это важнейший шаг в деле политического урегулирования.

При этом Кадыров подчеркнул, что данное обращение является его личным мнением. Украинский президент, считает он, обязан сделать все от него зависящее во избежание кровопролития и для установления мира.

Он заверил, что любит Украину и ее народ, а колыбелью русской государственности и православия является Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ с общей историей, культурой и религией, подчеркнул глава Чечни.

По его словам, он никогда не поверит в то, что украинцы считают себя частью «западного мира». Кадыров выразил надежду в Telegram-канале, что данную историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.