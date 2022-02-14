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Лавров заявил о наличии шансов на достижение консенсуса с Западом

Иван Юминов

В мире
Лавров заявил о наличии шансов на достижение консенсуса с Западом
Фото: МИД РФ

Россия сохраняет шанс на достижение консенсуса с Западом касательно гарантий безопасности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 14 февраля.

— Все-таки, будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда, — рассказал министр на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Москва, считает он, привержена разъяснению своей правоты при готовности выслушать серьезные встречные аргументы. Возможности России далеко не исчерпаны, но они не должны длиться бесконечно, уточнил дипломат.

Предложения по гарантиям безопасности, по его мнению, встряхнули Запад. Они стали причиной, по которой западные страны не смогут игнорировать предыдущие обращения Москвы, приводит слова Лаврова сайт Кремля.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую США сами и накалили. По его словам, Штаты хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.

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