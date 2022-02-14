Драчев объяснил, почему МОК отменил церемонию вручения наград для российских фигуристов

Фото: Twitter / @Olympia_da

Международный олимпийский комитет решил не устраивать церемонию награждения для российских фигуристов, поскольку дело Камилы Валиевой не завершено и нужно дождаться результатов ее второй пробы. Такое мнение высказал двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист, депутат Госдумы VII созыва Владимир Драчев.

Он пояснил, что МОК принял такое решение, чтобы избежать возможного возврата медалей, если проба Б фигуристки валиевой окажется положительной.

Произошедшую историю с положительным допинг-тестом Валиевой Драчев назвал запутанной.

— Очень запутанная ситуация, неприятная для нас. В теории мы можем потерять и командное золото, завтра будет старт у девочек-одиночниц. Пока ситуация в целом не в нашу сторону, а кто виноват — здесь надо смотреть глубже, — отметил он в комментарии «360».

Драчев добавил, что, если во второй пробе тоже найдут триметазидин, то у выступающей против России стороны будет еще один повод, чтобы препятствовать восстановлению прав российских спортсменов на международных соревнованиях.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.