Путин одобрил проект ответа России по гарантиям безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект МИД с ответами по гарантиям безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 14 февраля.

— Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам, — приводит слова Пескова РИА Новости.

14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подготовила реакцию на ответы НАТО и США по гарантиям безопасности. Ответ, как уточнил он, состоит из десяти страниц.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую они сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.