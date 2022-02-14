Песков объяснил причину дистанции на встречах Путина с Лавровым и Шойгу

Фото: Администрация президента РФ

Встреча с соблюдением дистанции, прошедшая с участием президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обусловлена ограничительными мерами в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 14 февраля.

— Это связано с ковидными ограничениями и мерами предосторожности. Никоим образом такая дистанция не мешает работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства, — пояснил Песков РИА Новости.

В понедельник, 14 февраля, глава государства провел рабочую встречу с министром обороны и министром иностранных дел РФ в Кремле. Беседа проводилась с соблюдением дистанции.

С Лавровым Путин обсудил ситуацию с ответом для США и НАТО насчет гарантий безопасности. Министр сообщил о готовой реакции России — по объему документ составил 10 страниц.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден более часа общались по телефону. Их разговор вышел сбалансированным и деловым.