Шольц заявил, что Зеленский обещал представить проект по особому статусу Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что представит проекты законов об особом статусе Донбасса. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля.

— Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в Минском формате, — приводит слова Шольца РИА Новости.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.

14 февраля Зеленский обсудил шаги по урегулированию ситуации в Донбассе с Шольцем. Сторонам, уточнил он, удалось за короткое время провести два раунда переговоров политических советников «нормандской четверки». Киев и Берлин разделяют общее видение мирного подхода урегулирования на юго-востоке Украины, заключил лидер.