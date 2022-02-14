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Мужчина нашел чужой паспорт и стал фигурантом уголовного дела

Василий Плиткин

Происшествия
Мужчина нашел чужой паспорт и стал фигурантом уголовного дела
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в краже чужого имущества на Киевском вокзале Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ капитан полиции Александра Маклакова в понедельник, 14 февраля.

— Злоумышленник присвоил забытый пассажиром паспорт, в обложке которого находились деньги. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей, — рассказала Маклакова.

По ее словам, потерпевший обратился в отдел полиции на станции Москва-Киевская с заявлением и попросил принять меры к розыску паспорта, забытого им на терминале в зале пригородных касс вокзала.

Сотрудники отдела по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления. Злоумышленником оказался москвич 1965 года рождения, его доставили в дежурную часть.

Мужчина рассказал, что воспользовался ситуацией и присвоил чужое имущество. В содеянном он раскаивается.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В понедельник, 14 февраля, были задержаны воры-неудачники, которые попытались обокрасть табачный магазин на западе Москвы.

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