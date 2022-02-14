Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал мужчину с травмами в ТиНАО

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

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Вертолет столичного авиационного центра эвакуировал мужчину из ТиНАО. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Днем 14 февраля экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в ТиНАО. На вертолетную площадку «Конаково» машиной скорой помощи доставили мужчину после падения с высоты. Пациента по воздуху эвакуировали в больницу.

На борту мужчину сопровождали медики, которые поддерживали и контролировали его состояние, говорится в сообщении.

1/4 Фото: Пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ 2/4 Фото: Пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ 3/4 Фото: Пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ 4/4 Фото: Пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ

27 декабря 2021 года вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода.

По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска. После сообщений об аварийной посадке к месту происшествия выдвинулись спасатели.

На борту находились два человека, они вышли на связь. 28 декабря спасатели обнаружили вертолет, он находился возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.