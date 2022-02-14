Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Ирана Абдоллахианом

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Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в понедельник, 14 февраля.

— Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины. Сергей Викторович Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания относительно «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», — говорится в сообщении.

Дипломаты обсудили и ситуацию по СВПД по ядерной программе Ирана. Лавров и Абдоллахиан констатировали продвижение вперед в данном направлении, отмечается на сайте МИД.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую Штаты сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.