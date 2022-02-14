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Два пассажирских поезда столкнулись в Германии

Иван Юминов

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Два пассажирских поезда столкнулись в Германии
Фото: Unsplash

Два поезда столкнулись на юге немецкого города Мюнхен. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции в понедельник, 14 февраля.

— В южном районе Мюнхена два поезда городской железной дороги столкнулись в районе станции городской железной дороги Ebenhausen — Schaftlarn. На месте работают многочисленные экстренные службы, есть пострадавшие, трасса в настоящее время полностью перекрыта, — говорится в сообщении.

При этом вскоре правоохранители пообещали разместить новую информацию в Twitter. По данным издания Bild, в результате инцидента погиб один человек и пострадали около 40. Машинист одного из поездов застрял в кабине.

3 февраля сообщалось, что восемь вагонов поезда сошли с путей на станции Люблино-Сортировочное Курского направления Московской железной дороги (МЖД) из-за столкновения грузовых поездов.

По данным СК, сход вагонов произошел «при производстве маневровой работы по перестановке состава». Один из товарных поездов проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за этого и случилось «боковое столкновение».

В результате инцидента пострадали составитель поездов и работник. В связи с инцидентом назначена прокурорская проверка.

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