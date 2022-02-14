«На краю пропасти»: Джонсон высказался о ситуации на Украине

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о ситуации на Украине.

— Мы на краю пропасти, но у президента Путина по-прежнему есть время для того, чтобы отступить. Мы призываем всех вступить в диалог, а правительство России — не допустить того, что будет катастрофической ошибкой для России, — отметил Джонсон в Twitter.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую Штаты сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.

14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подготовила реакцию на ответы НАТО и США касательно гарантий безопасности. Ответ, как уточнил он, состоит из десяти страниц.