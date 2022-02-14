Взрыв на фабрике динамита произошел в Польше

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Взрыв произошел на фабрике взрывчатых веществ на юге Польши. Об этом сообщает радио RMF в понедельник, 14 февраля.

В настоящее время разыскиваются два человека, которые отсутствовали на общем сборе сотрудников. На место происшествия выехали спасательные службы.

Взрыв произошел на территории завода, в результате разрушено одно из зданий. В 2021 году на производстве этой фирмы в местности Берунек также произошел взрыв, при котором погиб один человек, отмечает RMF.

31 января в Грузии на угольной шахте в городе Ткибули прогремел взрыв. Погиб один человек, еще восемь пострадали.

Раненых шахтеров доставили в Тбилиси. У всех диагностированы ожоги различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе грузинского МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия». За это виновным грозит от двух до пяти лет лишения свободы.