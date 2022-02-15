Интерактивный календарь детских прививок появился в электронной медкарте в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Персонализированный календарь детских прививок появился в электронной медкарте. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2019 году, после оцифровки всех прививочных карт, была создана уникальная база. На ее основе и был запущен персонализированный календарь вакцинации — он индивидуально формируется под каждого ребенка исходя из данных электронной медкарты.

— Календарь интерактивный и наглядный, а цветовые подсказки помогут родителям сориентироваться, какие прививки уже выполнены, а какие необходимо запланировать. Таким образом родители могут в онлайн-режиме видеть полную картину по вакцинации своих детей, знать сроки проведения необходимых прививок и своевременно их делать, — уточнила Ракова.

На данный момент календарь доступен в электронной медкарте на сайте mos.ru. Вскоре будет запущена и мобильная версия сервиса. Интерактивная таблица включает в себя профилактику более 16 инфекций у мальчиков и 17 инфекций у девочек.

Заммэра Москвы добавила, что календарь — не первый сервис, не дающий забыть о прививках. Ранее были запущены персональные напоминания о вакцинации, передает официальный сайт мэра Москвы.

9 февраля Анастасия Ракова сообщила, что новые возможности для входа в электронную медкарту (ЭМК) появились у москвичей. Так, для входа в ЭМК теперь не нужно ждать кода из СМС-сообщения. Войти в приложение «ЕМИАС.ИНФО» можно с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID.