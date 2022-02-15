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Захарова сообщила, что ответ России по гарантиям безопасности практически готов

Евгений Белоусов

Политика
Захарова сообщила, что ответ России по гарантиям безопасности практически готов
Фото: МИД РФ

Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, о нем уже доложили президенту РФ Владимиру Путину.

— Вчера оба ведомства — внешнеполитическое и оборонное — доложили президенту, что (подготовка ответа — прим. «ВМ») находится на завершающем этапе, — заявила Захарова в эфире «Соловьев Live».

Недавно в СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

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