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Названы меры поддержки для крупного бизнеса в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Названы меры поддержки для крупного бизнеса в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Крупный бизнес в Московской области может получить субсидии, налоговые льготы, возможность реализовать проект по специальному инвестиционному контракту. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

Так, при возведении гостиничных или производственных комплексов предприятия могут компенсировать до 200 миллионов рублей на подведение инженерной инфраструктуры. Также есть возможность получить региональные налоговые льготы.

На территории региона действуют статьи регионального закона о льготном налогообложении, которые касаются реализации нового инвестиционного проекта стоимостью от 50 миллионов рублей, передает РИАМО.

Слипенькин отметил, что в Подмосковье привлекаются крупные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств.

Ранее Владимир Слипенькин сообщил, что на территории Московской области появятся еще 29 индустриальных парков. Резидентами индустриальных парков Московской области в прошлом году стала 101 компания.

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