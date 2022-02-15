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Московские медики за сутки вылечили от коронавируса 29 967 пациентов

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские медики за сутки вылечили от коронавируса 29 967 пациентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве за прошедшие сутки полностью вылечились от ковида 29 967 пациентов. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Так, всего за время пандемии городские врачи вылечили 2 244 013 пациентов.

За сутки в Москве заразились ковидом еще 8160 граждан. В больницу доставили 1 122 гражданина, а к аппарату ИВЛ подключили 617 человек. Количество смертельных случаев составило 82, уточнили в Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что клиническое исследование назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией «Генериум», началось на базе шести поликлиник Москвы.

Исследование будет проводиться в шести поликлиниках Москвы, а также в медицинских учреждениях в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле. Каждому добровольцу в первый день сделают внутримышечную инъекцию, а через три недели проведут впрыскивание препарата в нос. За пациентами будут следить 365 врачей.

Продолжаются клинические испытания интраназальной вакцины от коронавируса. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в Сеченовском университете и пообщалась с добровольцами.

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