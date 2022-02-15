В России выявили 166 631 новый случай коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 166 631 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом о вторник, 15 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 8160 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 704 человека, еще 21 833 больных было госпитализировано в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в России за день полностью поправился 137 881 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на 11 февраля вакцинацию от коронавируса в России первым компонентом провели 85,8 миллиона раз. Она также сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю до 61,9 процента. При этом в пяти регионах он превышает 80 процентов.

Среди данных субъектов — Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Мурманская область и Тыва. Показатель иммунитета в целом по стране снизился из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад гражданами, уточнила вице-премьер.

В тот же день Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю до 61,9 процента. При этом в пяти регионах он превышает 80 процентов.