Тренер рассказал, когда начинать приводить себя в форму к лету

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Чтобы прийти в хорошую спортивную форму к лету, лучше начать тренироваться как можно раньше, но не стоит перегружать организм интенсивными нагрузками. Об этом рассказал тренер, кроссфит-атлет Александр Плюшкин.

— Готовиться к летнему сезону лучше всего начинать как можно раньше. Дело в том, что планомерная работа ведет к хорошему результату, а марафон на пару месяцев ведет к ухудшению здоровья, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Он посоветовал делать в домашних условиях упражнения на пресс, приседания, отжимания и берпи (сочетание прыжка, планки и отжимания). Занимаясь в зале, следует аккуратно подбирать небольшой вес на тренажерах.

Также можно совершать ежедневные пробежки на свежем воздухе, но стоит позаботиться о правильной обуви.

Чтобы сбросить лишний вес, тренер посоветовал добавить в меню орехи, зелень, овощи, злаки и нежирное мясо. Кроме того, стоит отказаться от фастфуда и выпечки.

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