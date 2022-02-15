Россияне во время Олимпиады стали чаще покупать снеки и газировку

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Россияне в преддверии Олимпиады в Пекине, которая началась 4 февраля, стали чаще покупать снеки и напитки: чипсы, сухарики, сухие закуски из рыбы, попкорн, сладкую газировку. Также увеличился спрос на блюда и продукты китайской кухни. Об этом сообщили сотрудники онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров.

За последнюю неделю спрос на чипсы вырос на три процента, а на снеки из рыбы — на семь процентов. Также было приобретено 27 тысяч пакетов сухариков и 23 тысячи мешков попкорна.

Чаще всего такого рода товары приобретали во Владивостоке, Перми и Новосибирске. Москвичи, наоборот, стали покупать сухие закуски реже, передает Life.ru.

Эксперты отмечают, что классический набор болельщика, в который входит порция чипсов и пара бутылок сладкой газировки, обойдется в среднем в 443 рубля.

Врачи не советуют использовать подобные перекусы часто, так как они ведут к набору лишнего веса и проблемам с ЖКТ.

До этого врачи объяснили, почему нельзя есть перед экраном телевизора. Чтобы прием пищи был полезным, нужно проводить его отдельно от других дел.