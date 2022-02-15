«Минские соглашения не работают»: почему Россия должна признать ДНР и ЛНР

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Признание Россией независимости ДНР и ЛНР несомненно вызовет возмущение на Западе. Однако это разумный ответ нашей страны на неисполнение Украиной Минских соглашений. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

По его словам, признание независимости народных республик давно назрело. Этот шаг позволит России избавиться от раздражителя, который Штаты используют в своих интересах.

— Минские соглашения не работают. Украине Донбасс, судя по всему, не нужен. Но нужен США только для того, чтобы раздражать Россию, чтобы превращать нашу страну в агрессора в общественном мнении на Западе и в информационных потоках. Признание независимости ДНР и ЛНР — это один из путей выхода из этой ситуации, — отметил эксперт.

Литовкин полагает, что признание этих республик является не только реакцией на неисполнение Минских соглашений, но и способом защиты русскоязычных жителей Донбасса, многие из которых являются гражданами России.

При этом политолог допускает, что в ответ на признание Украина может предпринять военные действия. Подобный шаг украинского руководства приведет к потере новых территорий.

— Если Украина начнет широкомасштабное наступление на Донбасс, то она потеряет не только Донбасс в нынешних границах, но потеряет Донбасс в рамках административной границы (имеются в виду советские границы — прим. «ВМ»). Более того, Украина может потерять и другие области — Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и так далее. Потому что Россия обязательно придет на помощь Донбассу. Ведь там живут 800 тысяч российских граждан, а Россия обязана защищать своих граждан по Конституции, — заключил собеседник «ВМ».

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к Путину насчет необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит данное обращение 15 февраля.