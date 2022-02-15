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«Посрамлены и уничтожены»: Захарова сообщила о провале западной пропаганды войны

Евгений Белоусов

Политика
«Посрамлены и уничтожены»: Захарова сообщила о провале западной пропаганды войны
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

День, на который ряд западных СМИ «назначил» дату «вторжения» России на Украину, 15 февраля, войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Об этом во вторник, 15 февраля, в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— 15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела, — написала Захарова.

Захарова также рассказала, что российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов. По ее словам, о нем уже доложили президенту РФ Владимиру Путину.

До этого постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, но готова сама ответить в случае агрессии в ее сторону.

3 февраля, газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

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