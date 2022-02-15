Жену Навального пустили на заседание суда, где рассматривают дело ее мужа

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Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду. Жену Навального Юлию пустили на заседание. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

Специально для СМИ в колонии выделены отдельные комнаты, куда выведена трансляция. В одном из залов собралось около 30 журналистов. Часть пишущих корреспондентов запустили в зал заседания, но попросили сдать телефоны.

Само выездное заседание суда проходит в актовом зале колонии. Одно из мест в зале занимает Юлия Навальная. Ей было разрешено пообщаться с мужем во время технического перерыва, передает РИА Новости.

О том, что в отношении Навального возбудили новое уголовное дело стало известно 3 февраля.

До этого сообщалось, что Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В список также попали соратники Навального Вячеслав Гимади и Георгий Албуров.

Днем позже МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального Олега. ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условное наказание по делу о нарушении санитарных норм на реальное.

В январе прошлого года Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. На тот момент, будучи дважды условно осужденным, он находился в розыске за многократное нарушение условий наказания по делу «Ив Роше». В феврале 2021 года суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок.