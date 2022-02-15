Олаф Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

В настоящее время Шольц проводит первую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность канцлера. Уже вечером канцлер вылетит обратно в Берлин, передает РИА Новости.

Днем ранее, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обсудил шаги по урегулированию ситуации в Донбассе с Шольцем. Сторонам, уточнил он, удалось за короткое время провести два раунда переговоров политических советников «нормандской четверки». Киев и Берлин разделяют общее видение мирного подхода урегулирования на юго-востоке Украины, заключил Зеленский.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Лидеры, как уточняется, решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности. Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России.