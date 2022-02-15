Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пассажир спрыгнул за наушниками на пути на станции метро «Киевская»

Василий Плиткин

Происшествия
Пассажир спрыгнул за наушниками на пути на станции метро «Киевская»
Фото: МВД Медиа / mvdmedia.ru
Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

На станции «Киевская» кольцевой линии метро полицейскими при обходе станции был замечен 29-летний мужчина. В отсутствие электропоезда он спрыгнул на пути, чтобы поднять упавшие наушники. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Инцидент на движение электропоездов не повлиял.

В отношении «прыгуна» составлен протокол об административном правонарушении и назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

— В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток, — сообщили в ведомстве.

Видео: Пресс-служба МВД России

В ноябре в московском метро полицейские задержали 24-летнего парня, который спрыгнул с перил лестницы на крышу электропоезда, чтобы сократить свой путь. Инцидент произошел на одной из станций Кольцевой линии метро. Молодой человек делал переход и прыгнул с перил лестницы на крышу стоящего электропоезда. Оказавшись на крыше вагона, он спрыгнул на платформу и зашел в вагон. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

Читайте также:
Безопасность Видео Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Все мнения
О проекте