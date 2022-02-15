Пассажир спрыгнул за наушниками на пути на станции метро «Киевская»

Фото: МВД Медиа / mvdmedia.ru

Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

На станции «Киевская» кольцевой линии метро полицейскими при обходе станции был замечен 29-летний мужчина. В отсутствие электропоезда он спрыгнул на пути, чтобы поднять упавшие наушники. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Инцидент на движение электропоездов не повлиял.

В отношении «прыгуна» составлен протокол об административном правонарушении и назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

— В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток, — сообщили в ведомстве.

Видео: Пресс-служба МВД России

В ноябре в московском метро полицейские задержали 24-летнего парня, который спрыгнул с перил лестницы на крышу электропоезда, чтобы сократить свой путь. Инцидент произошел на одной из станций Кольцевой линии метро. Молодой человек делал переход и прыгнул с перил лестницы на крышу стоящего электропоезда. Оказавшись на крыше вагона, он спрыгнул на платформу и зашел в вагон. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.