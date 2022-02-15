Столтенберг выразил оптимизм из-за сигналов России по гарантиям безопасности

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Сигналы из России о продолжении дипломатических усилий по переговорам о безопасности внушают оптимизм. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 15 февраля.

— Сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатии внушают оптимизм, — рассказал чиновник.

При этом альянс пока не фиксирует деэскалации на границах с Украиной, отметил Столтенберг в ходе эфира на сайте НАТО.

4 февраля Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев сообщил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую Штаты сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.