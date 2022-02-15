Выставка «Ничего особенного» откроется в Галерее классической фотографии

Фото: Пресс-служба галереи

Россия, Москва, Саввинская набережная, 23с1 Карта всех событий

Галерея классической фотографии представляет выставку инклюзивного фотопроекта «Ничего особенного», в котором приняли участие более двадцати детей и родителей из двенадцати регионов России.

Цель фотопроекта визуально и через личные истории подопечных Федерации адаптивного хоккея рассказать о проблемах развития инклюзивного общества и привлечь внимание к интеграции людей с инвалидностью в разные сферы жизни.

Посетители увидят 24 фотографии, каждая из которых — шаг преодоления сложившихся стереотипов о жизни людей с инвалидностью. На примере игроков Федерации адаптивного хоккея «особенные дети» показывают, что они талантливы не только в хоккее — большинство из них имеют интересные хобби и ведут активную творческую и общественную жизнь.

Выставка открыта с 24 февраля по 13 марта, сообщает пресс-служба галереи.

Музей Москвы и Институт археологии РАН 4 февраля открыли выставку «Защитники Щербинского». Посетители увидят артефакты, найденные на территории спасенного от полного разрушения памятника дьяковской археологической культуры.

В экспозиции представлены наконечники стрел, фрагмент меча, женские украшения и детали костюма, глиняные грузики. Одна из уникальных находок — бронзовые серьги и подвески.