«Что-то копают»: Захарова пошутила об отъезде депутатов из Украины

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о массовом отъезде депутатов Верховной рады из Украины.

— Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору, — написала дипломат.

Парламентарии, уточнила она, что-то копают: или схроны, или окопы, пока Россия не вторглась на Украину. Захарова также разместила в Telegram-канале фотографию табло из Рады, на котором написано, что в зале присутствовали 216 депутатов из 423.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выехавшим за рубеж депутатам Верховной рады следует вернуться в течение суток. Он не стал уточнять, парламентарии каких фракций покинули Украину. Лидер заключил, что власть должна своим примером давать народу сигналы к единству.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую Штаты сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.