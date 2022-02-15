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«Highly likely»: Трасс оценила вероятность вторжения России на Украину

Иван Юминов

В мире
«Highly likely»: Трасс оценила вероятность вторжения России на Украину
Фото: flickr/nato

Россия «highly likely» («весьма вероятно») вторгнется на Украину. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс во вторник, 15 февраля.

— Наши последние разведданные говорят о том, что вторжение может произойти в ближайшее время. Это крайне вероятно («highly likely»), мы видели сотни тысяч военных, стянутых к границе, — рассказала министр.

Лондон должен увидеть полномасштабный отвод войск, чтобы поверить Москве в отсутствие планов по вторжению, отметила Трасс в эфире радио LBC.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

В тот же день британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

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