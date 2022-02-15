Путин ответил на призыв Госдумы о необходимости признания ДНР и ЛНР

Фото: Администрация президента РФ

Депутаты Госдумы тонко понимают избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 15 февраля.

— Голосование в Государственной думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента так же, как в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. И в этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону, — рассказал глава государства.

Москва будет исходить из того, что необходимо сделать все для решения проблем Донбасса, приводит слова Путина РИА Новости.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращение нижней палаты о необходимости признания ДНР и ЛНР отправят Путину. Он добавил, что Украина не соблюдает Минские договоренности, поэтому проживающие в Донбассе люди нуждаются в помощи и поддержке.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.