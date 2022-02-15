Валиева пропустила пресс-конференцию после короткой программы на Олимпиаде

Фото: Twitter / Olympic Russia

ОКР решил не приводить фигуристку Камилу Валиеву на пресс-конференцию по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил модератор микст-зоны во вторник, 15 февраля.

— Участие после короткой программы необязательно, все вопросы к ОКР, — приводит слова модератора РИА Новости.

15 февраля Валиева выступила в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Судьи оценили прокат россиянки в 82,16 балла.

В начале выступления Валиева допустила ошибку в акселе в 3,5 оборота. Затем она чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Российские фигуристки Валиева (82,16 балла), Анна Щербакова (80,2) и Александра Трусова (74,6) находятся в первой четверке после короткой программы в индивидуальном турнире. В беседе с «Вечерней Москвой» призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух оценил шансы спортсменок на олимпийские медали.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.