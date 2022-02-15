Блинкен и Лавров обсудили ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

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Глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД во вторник, 15 февраля.

— С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты В. В. Путин и Джо Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности. С. В. Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности, — говорится в сообщении.

Лавров и Блинкен также обсудили график будущих контактов, отмечается на сайте МИД.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша) не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.