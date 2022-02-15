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На Украине заявили о DDoS-атаке на сайты банков и Минобороны

Иван Юминов

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На Украине заявили о DDoS-атаке на сайты банков и Минобороны
Фото: president.gov.ua

DDoS-атака началась на сайты нескольких украинских банков, а также на портал Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Центра информационной безопасности Украины во вторник, 15 февраля.

— В течение последних часов «Приватбанк» находится под массированной DDoS-атакой. Пользователи «Приват24» сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения, — говорится в сообщении.

Сбои, как уточняется, наблюдаются и в работе систем «Ощадбанка». Атаке также подверглись сайты Минобороны и ВСУ, отмечается в Telegram-канале центра.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

В тот же день британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано в ночь на 16 февраля. Издание ссылалось на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

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