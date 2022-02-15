Вучич объявил о роспуске парламента в Сербии

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что распустил парламент и назначил досрочные выборы на 3 апреля.

— Объявляю выборы народных депутатов на 3 апреля 2022 года. Я призываю граждан принять участие в этих выборах, чтобы показать нашу демократическую дееспособность как страны, насколько важно принимать планы и программы на будущее, — рассказал глава государства.

Вучич пожелал в Facebook, чтобы победа в ходе выборов досталась сильнейшим кандидатам.

25 ноября 2021 года Вучич заявил, что отношения Сербии и России находятся на самом высоком уровне в истории. Лидер поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны, территориальной целостности и суверенитета Сербии.

В тот же день Путин анонсировал визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич в Москву в декабре. Межправительственная комиссия работает регулярно, уточнил он.

По итогам переговоров Россия и Сербия договорились о стоимости газа на полгода по 270 долларов за тысячу кубометров. Данная цена является очень хорошей, заключил Вучич.