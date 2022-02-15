Диетолог рассказала об опасности сахарозаменителей

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Диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк рассказала, почему сахарозаменители опасно употреблять в больших количествах и к каким последствиям это может привести.

— Люди думают, что в составе нет сахара, и могут съесть чрезмерное количество продукта, содержащее сахарозаменитель, — говорит специалист.

Изначально подсластитель предназначался для людей, страдающим сахарным диабетом, а сейчас его чаще употребляют те, кто следят за своей фигурой. Однако пищевая добавка имеет побочные эффекты, пояснила нутрицолог. В частности, сахарозаменители могут вызвать расстройство кишечника и диарею.

Также пищевая добавка опасна для людей с редким генетическим расстройством «фенилкетонурия». Специалист объяснила это тем, что в организме человека, имеющего подобное отклонение фенилаланин — один из компонентов самого популярного сахарозаменителя аспартама — не расщепляется. Поэтому рекомендуется тщательно проверять состав продукта.

Некоторые производители в состав сахарозаменителей добавляют ксилит, который также есть в составе мятных конфет. При переедании компонента, вода в организме может удерживаться, что приводит к диарее, цитирует Микитюк Пятый канал.

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