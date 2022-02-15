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Байден выступит с обращением по ситуации вокруг Украины

Иван Юминов

В мире
Байден выступит с обращением по ситуации вокруг Украины
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден выступит с речью, посвященной ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома во вторник, 15 февраля.

— Президент выступит с краткими комментариями, в которых представит актуальную информацию по России и Украине. Он подтвердит, что США по-прежнему открыты для дипломатии на высоком уровне и в тесной координации с нашими союзниками, — говорится в сообщении.

Выступление, как ожидается, состоится в 23:30 по московскому времени. Дипломатия и деэскалация являются лучшим путем вперед, по мнению Вашингтона, отмечает ТАСС.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

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