CNN: Макрон попросил Путина не признавать независимость ЛНР и ДНР

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Президент Франции Эммануэль Макрон попросил российского лидера Владимира Путина не признавать независимость ЛНР и ДНР. Об этом сообщает CNN во вторник, 15 февраля.

— Мы остаемся бдительными и просим (Путина — прим. «ВМ») не выполнять просьбу Думы, — приводит слова источника из Елисейского дворца CNN.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращение нижней палаты о необходимости признания ДНР и ЛНР отправят Путину. Он добавил, что Украина не соблюдает Минские договоренности, поэтому проживающие в Донбассе люди нуждаются в помощи и поддержке.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.