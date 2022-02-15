«Решила позориться до конца»: Захарова обратилась к Трасс из-за Украины

Фото: МИД РФ

Великобритания неспособна забыть о распространяемой ей дезинформацией о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во вторник, 15 февраля.

— Как мы понимаем, глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца. Видимо, очень многое поставлено на кон, — рассказала дипломат.

Лондон, считает она, не может «распрощаться» с той версией, которую он «скормил» своим «средствам массовой дезинформации». Из-за этого Великобритания пытается спасти лицо, в том числе придумывая версии про «чужие флаги», отметила Захарова в Telegram-канале.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

В тот же день британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.