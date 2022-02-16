«Кощунство»: Матвиенко прокомментировала мысль о войне России с Украиной

Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то не было еще.

Главная проблема в российско-украинских отношениях заключается в отсутствии у Украины самостоятельности во внешней и во внутренней политике, считает Матвиенко.

— Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже, — передает «Парламентская газета» слова спикера Совфеда.

Также она подчеркнула, что власти Киева находятся под управлением Вашингтона. И за его покровительство они вынуждены платить противостоянием России.

Развитие Украины невозможно без выполнения Минских соглашений. Как сообщила Матвиенко, это является точкой отсчета.

— В противном случае страна обречена оставаться в том состоянии, в каком находится сейчас: обремененной конфронтацией с Россией, внутренним вооруженным конфликтом, со слабой государственной властью, неспособной эффективно управлять страной, — заключила она.

Во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден в своем обращении заявил, что США готовы к дипломатии. Также он отметил, что страна готова к решительному ответу на возможную «агрессию» со стороны Российской Федерации, которая будет направлена против Украины.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.