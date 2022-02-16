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Американский вертолет «Черный ястреб» заметили на границе с Украиной

Виктория Храменкова

В мире
Американский вертолет «Черный ястреб» заметили на границе с Украиной
Фото: Минобороны РФ

С трассы Польши на границе с Украиной был замечен взлетающий вертолет ВВС США UH-60 «Черный ястреб». Об этом в среду. 16 февраля, сообщил журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.

Отмечается, что им было опубликовано видео, которое записано с камеры Польской пограничной службы у населенного пункта Корчова. На ролике видно вертолет с позывным EVAC01, который стоит на автомобильной трассе и впоследствии взлетает.

— После взлета «Черный ястреб» направился в сторону польского Жешува, — сообщил Ховард.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.

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