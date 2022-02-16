Водители перевели заправщикам три миллиона рублей через сервис Яндекса

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Российские водители перевели заправщикам в общей сложности три миллиона рублей через сервис Яндекс Заправки.

В настоящее время получать чаевые могут более двух тысяч зарегистрированных сотрудников заправок.

Самое большое вознаграждение, которое получил один такой работник, составляло 8639 рублей.

Возможность отблагодарить сотрудника с помощью специального сервиса появилась в Яндексе в октябре 2021 года. Такой опцией воспользовались более 46 тысяч автовладельцев.

— Теперь указать сумму и заправщика можно перед заправкой в момент оформления заказа, — рассказал руководитель Яндекс Заправок Роман Прудников.

Согласно опросу Яндекса, чаще всего водители благодарят заправщиков за качественный сервис, в хорошем настроении или в случае быстрого предоставления услуги.

Рост цен на топливо в России в будущем году, скорее всего, не превысит инфляцию, резкое подорожание возможно только при чрезвычайных обстоятельствах. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что цены на независимых АЗС, вероятно, будут выше, чем на сетевых. Это связано с экспортной политикой российских нефтяных компаний.