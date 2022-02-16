«Впервые в истории»: размножать антилоп бонго начнут в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке впервые в истории планируют начать размножать антилоп бонго. Это самые крупные лесные антилопы в мире. Их вид занесен в Красную книгу.

В зоопарк прибыл самец по имени Кову, который должен составить пару самке Грейси. Кову транспортировали из Мюнстерского зоопарка в Германии. Его предварительно тренировали, поэтому переезд прошел спокойно. Антилопу три дня везли в специальной грузовой машине, периодически выпуская размяться.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Самец быстро освоился в новом доме, он чувствует себя хорошо. Теперь у нас содержатся два бонго — Кову и Грейси. Они сейчас живут в закрытом вольере под одной крышей, но пока разделены перегородкой. Антилопы общаются через стенку, постепенно привыкая друг к другу. Они выйдут на прогулку в открытый вольер, когда сойдет снег и температура поднимется хотя бы до 10 градусов тепла, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, первое свидание у антилоп состоится именно в такой период. Их детеныши смогут восполнить резервную популяцию редкого вида. Посетителей к Кову и Грейси пока допускать не будут, так как шум им может помешать, передает официальный сайт мэра Москвы.

Московскому зоопарку 12 февраля исполнилось158 лет. В 1864 году его основали профессора Московского университета Анатолий Богданов, Яков Калиновский, Сергей Усов и другие члены Общества акклиматизации животных и растений. В те времена там обитали около 300 особей животных, а на сегодняшний день среди питомцев зоосада 1237 видов и 15 754 экземпляра животных.