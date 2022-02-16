Россиян предупредили о новом виде мошенничества

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Мошенники представляются сотрудниками банков, обзванивают клиентов и сообщают о блокировке «единого лицевого счета ЦБ» для выяснения личной информации жертвы. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

— Мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции и все средства клиента заблокированы на вымышленном «едином лицевом счете в ЦБ», — уточнили в пресс-службе банка.

Деньгами на лицевом счете воспользоваться нельзя, пока жертва не подаст заявку в банк, где у нее хранятся личные данные о кредитах, вкладах и прочем. Цель мошенников — определить, какими средствами располагает человек, задавая наводящие вопросы.

Озвученная персональная информация впоследствии может быть использована злоумышленниками при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита в нескольких банках и выводе средств на подставные счета, передает РИА Новости.

Интернет-мошенники стали получать доступ к банковским картам москвичей с помощью QR-кодов. В феврале жительница столицы лишилась таким образом 75 тысяч рублей. Эксперт по кибербезопасности рассказал «Вечерке», как защитить личные данные.