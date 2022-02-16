Названы самые востребованные инвесторами специалисты в Подмосковье

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Подмосковные инвесторы заинтересованы в таких работниках, как менеджеры в области хранения товаров, операторы центров обработки данных, биотехнологи, технические специалисты. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается масштабный рост в сферах e-commerce, удаленного получения услуг и продуктов, развития логистической инфраструктуры. По оценке экспертов, по итогам прошлого года спрос на складские комплексы в Московском регионе оказался на 30 процентов выше, чем в 2020 году.

Эксперт рассказал, что для эффективной работы складских комплексов инвесторы ищут высококвалифицированных менеджеров в этой области, диспетчеров, менеджеров в области перевозок грузов.

Слипенькин добавил, что фармацевтическая, строительная и пищевая индустрии также продолжают активное развитие в регионе. В фармацевтической отрасли инвесторы заинтересованы в химиках, микробиологах, биотехнологах, различных инженерах, специалистах отделов контроля, передает РИАМО.

До этого Владимир Слипенькин сообщил, что на территории Московской области появятся еще 29 индустриальных парков.