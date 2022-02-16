Фото: Елена Плешивцева / Вечерняя Москва

Во вторник, 15 февраля, в Москве прошла десятая конференция «Digital-коммуникации России». Мероприятие проводится ежегодно. Тема дискуссий 2022 года звучала как «Краш-коммуникации-2022». Ломаем барьеры и строим новый digital».

Организатором конференции «Digital-коммуникации России» выступила Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). С 2013 года Digital-конференция АКМР выступает площадкой для обмена опытом, идеями и взглядами для российских экспертов и лидеров цифровой индустрии.

В рамках конференции состоялось несколько панелей обсуждения. Первая часть выступлений спикеров была посвящена кейсам про успешный запуск и развитие корпоративной соцсети, возможностям кризисного реагирования через digital-инструменты, цифровой трансформации СМИ.

В рамках круглого стола «Перспектива использования digital-инструментов для оценки эффективности реализации ESG-стратегии компании» приняли участие представители компаний «Медиалогия», Brand Analytics, TrendFox, «КБ Черное», «Русский Медиа Альянс».

В ходе дискуссий панели «Контент IS THE KING» участники конференции обсудили развитие видеомаркетинга, контента в соцмедиа, возможности сторителлинга в видео.

Тема третьей панели дискуссий — «Новый digital: экосистемы и метавселенные». Эксперты обсудили инструменты и механизмы для решения маркетинговых задач, технологические аспекты экосистем, особенности видеосервисов.

Завершила мероприятие церемония награждения в рамках премии Digital Communications Awards 2022.