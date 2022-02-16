Фото: pixabay.com

В народном месяцеслове эту дату прозвали Никола Студеный. Редко в какой год день обходится без февральских морозов. Православная церковь 17 февраля почитает память преподобного Николая Исповедника.

В этот день запрещается мыться, стричь ногти, подстригать волосы — можете навлечь на себя большую беду.

В этот день принято молиться Святому Николе, который при жизни обладал даром исцеления, прося его исцелить от болезней.

Если вы собрались в дальнюю дорогу и эту поездку никак нельзя отложить на другую дату, то перед тем как отправиться в нее, хорошенько помолитесь Николаю.

Приметы погоды:

Иней на Николу — к хорошему урожаю.

Лес почернел — к оттепели.

Если ветки ели книзу сгибаются — будет снег, вверх подняты — к ясной погоде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещается делать 17 февраля, чтобы избежать большой беды

Именины отмечают: Борис, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Николай, Сергей, Федор, Юрий.