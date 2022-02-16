Андрей Бочкарев сообщил, что одна из самых длинных эстакад в Москве готова на три четверти

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Одна из длиннейших эстакад в столице завершена 76 процентов. Она расположена на северном отрезке московского скоростного диаметра. Об этом в среду, 16 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства участка северной части скоростного диаметра от Дмитровского до Ярославского шоссе сегодня возводится одна из самых длинных эстакад столицы протяженностью 2,4 км. В настоящий момент ее строительство завершено на 76 процентов, — рассказал он.

Эстакада пройдет от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе и пройдет через участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савеловское направление МЖД. Специалисты завершили возведение подпорных стен и приступили к монтажу пролетных строений и кабельной канализации эстакады.

До этого сообщалось, что в ТиНАО продолжается строительство автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово — дублера Киевского и Калужского шоссе. Она соединит между собой дорогу Солнцево — Бутово — Видное и трассу М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна. Дорога протянется от поселка Мосрентген в сторону Троицка до трассы М3.