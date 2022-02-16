Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Онищенко объяснил, почему коронавирус пока нельзя назвать сезонной болезнью

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Онищенко объяснил, почему коронавирус пока нельзя назвать сезонной болезнью
Фото: Пресс-служба Госдумы

Коронавирусная инфекция со временем может стать сезонным заболеванием, но говорить об этом преждевременно. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

— Говорить о том, что коронавирус становится сезонным заболеванием, основания есть, но все-таки он еще продолжает оставаться той консервативной инфекцией, которая не сможет перейти, потому что благодаря вирулентности мы более активно приобретаем популяционный иммунитет за счет переболевших, — отметил он в комментарии НСН.

По его словам, пока количество смертельных случаев остается довольно высоким, поэтому необходимо помнить о своевременной вакцинации и ревакцинации.

Онищенко также добавил, что практически во всех странах самым распространенным штаммом стал «омикрон». Он обладает повышенной заразностью, а чем больше людей болеет, тем больше ущерба наносится совокупному здоровью страны, планеты. Так, это может в будущем повлиять на продолжительность жизни людей.

До этого кардиолог Юрий Серебрянский рассказал о нюансах употребления жаропонижающих при «омикроне». Врач посоветовал не злоупотреблять данными препаратами.

Читайте также:
Геннадий Онищенко Коронавирус Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Обаятельный Мистер «Нет»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Все мнения
О проекте