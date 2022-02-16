Онищенко объяснил, почему коронавирус пока нельзя назвать сезонной болезнью

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Коронавирусная инфекция со временем может стать сезонным заболеванием, но говорить об этом преждевременно. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

— Говорить о том, что коронавирус становится сезонным заболеванием, основания есть, но все-таки он еще продолжает оставаться той консервативной инфекцией, которая не сможет перейти, потому что благодаря вирулентности мы более активно приобретаем популяционный иммунитет за счет переболевших, — отметил он в комментарии НСН.

По его словам, пока количество смертельных случаев остается довольно высоким, поэтому необходимо помнить о своевременной вакцинации и ревакцинации.

Онищенко также добавил, что практически во всех странах самым распространенным штаммом стал «омикрон». Он обладает повышенной заразностью, а чем больше людей болеет, тем больше ущерба наносится совокупному здоровью страны, планеты. Так, это может в будущем повлиять на продолжительность жизни людей.

До этого кардиолог Юрий Серебрянский рассказал о нюансах употребления жаропонижающих при «омикроне». Врач посоветовал не злоупотреблять данными препаратами.