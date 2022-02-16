Около 40 помещений в домах по реновации на юге Москвы передадут под коммерческие цели

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В 10 новостройках по реновации в ЮАО под коммерческие цели передадут около 40 помещений. Об этом в среду, 16 февраля, заявил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Коммерческое использование нежилых помещений в построенных по программе реновации домах способствует локальному развитию торговли и сферы услуг, а также созданию новых рабочих мест. Из 38 нежилых площадей в Южном округе 17 уже выкуплены в собственность, — рассказал он.

В таких помещениях на нижних этажах новостроек обычно размещаются предприятия малого и среднего бизнеса. Это могут быть кафе, парикмахерские, салоны красоты, офисы и так далее. Собственником такого помещения можно стать после победы на аукционе. Соответствующую заявку могут оформить физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Левкин сообщил, что на месте сноса старых домов ведется строительство 20 новых жилых корпусов по программе реновации. Глава департамента градостроительной политики города добавил, что 153 из 534 стартовых площадок, используемых для нового строительства или благоустройства, располагается на месте снесенных домов.