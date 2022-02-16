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Врач назвал самый полезный для здоровья орех

Анна Михалюк

Общество
Врач назвал самый полезный для здоровья орех
Фото: depositphotos

Врач общей практики Михаил Петрик назвал самый полезный орех для здоровья.

Он отметил, что орехи очень калорийны — более 500 калорий на 100 граммов, при этом в них содержится полезный для организма растительный белок и жиры.

— В грецких орехах есть альфа-линоленовая кислота, которая преобразуется в Омега-3. Содержащиеся в грецких орехах вещества снижают уровень плохого холестерина, обеспечивают антираковый эффект, противовирусную защиту, а также способствуют снижению рисков сахарного диабета, — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Доктор Петрик подчеркнул, что определять самый подходящий для себя орех нужно, исходя их целей, которые вы преследуете.

— Если вы хотите набрать вес, улучшить функцию сердечно-сосудистой системы, повысить мозговую деятельность, то лучшим источником будут грецкие орехи. Для кишечной микрофлоры будет полезен миндаль за счет клетчатки, на втором месте в этом списке лесной орех, а на третьем — арахис. Если вам нужно набрать побольше мышц, то подойдут орехи с высоким содержанием протеина, а это — арахис, — сказал доктор.

Нутрцииолог Ксения Черная рассказала, какие витамины чаще всего находятся в дефиците у россиян в весенний период.

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